2022/09/25 | 10:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو

كوليبا في ساعة مبكرة من صباح الأحد إن

تصريحات الكرملين بشأن احتمال استخدام

للأسلحة النووية "غير مقبولة على

الإطلاق" وإن كييف لن تستسلم لها.

وفي منشور على تويتر قال

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد تلميح روسيا إلى استخدام النووي .. أوكرانيا: العالم في خطر) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد تلميح روسيا إلى استخدام النووي .. أوكرانيا: العالم في خطر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).