2022/09/25 | 10:20 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سوف يتم نشر الرابط الخاص بالتقديم والضوابط الإسـبوع الحالي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (إطـلاق سلف جديدة لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (إطـلاق سلف جديدة لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).