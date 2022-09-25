انطلاق عملية تمشيط وتعقب لخلايا داعش شرق بعقوبة

2022/09/25 | 10:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

افاد مصدر امني، اليوم الاحد، بانطلاق عملية امنية لتمشيط حوض نارين (80 كم شمال شرقي بعقوبة) في ديالى.

وقال المصدر، وهو ضابط في الجيش برتبة مقدم، لـ (بغداد اليوم)، إن "العملية جاءت لمعرفة نتائج الضربة الجوية لهدفين لتنظيم داعش مساء يوم امس من قبل الطائرات العراقية ".

واكد أن "الضربة استهدفت مفرزة داعشية كانت تختبى في مضافة في منخفض ارضي وتم رصدها بدقة قبل اصابتها من قبل الطائرات".

ويوم امس، أكدت خلية الإعلام الأمني، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "مديرية الاستخبارات العسكرية وبالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة، زودت طيران القوة الجوية بمعلومات مؤكدة عن وجود وكر للإرهابيين في منطقة نارين ضمن محافظة ديالى".

وبينت ان "طائرات F16 العراقية وجهت ضربتين جويتين دقيقتين على هذا الوكر الذي بداخله عناصر من عصابات داعش الإرهابية ودمرته بالكامل".

واول امس الخميس، أعلن جهاز مكافحة الإرهاب، عن قتل اثنين من عناصر تنظيم داعش بضربة جوية استهدفت وكراً لهم في جبال حمرين.

وقال الجهاز في بيان، إنه "بعملية مشتركة مع جهاز المخابرات الوطني العراقي والقوة الجوية العراقية، تم من قتل عنصرين من عصابات داعش في جبال حمرين".

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