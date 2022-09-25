وزير الخارجية ونظيره الكوبي يؤكدان أهمية التعاون العلمي والثقافي بين بغداد وهافانا

2022/09/25 | 10:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

التقى وزير الخارجيَّة فؤاد حسين، اليوم الاحد، مع وزير خارجيَّة كوبا برونو رودريغيز باريلا، على هامش أعمال الدورة الـ 77 للجمعيّة العامّة للأمم المُتحِدة في نيويورك.

وذكر بيان للخارجية، تلقته (بغداد اليوم)، أنه: "بحث الوزيران العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وسُبُل الارتقاء بها إلى ما يُحقـِّق طموح الشعبين الصديقين"،فيما اكدوا أهمِّـيَّة التعاون العلميِّ، والثقافيِّ بين بغداد وهافانا، وتوقيع مُذكـَّرات التفاهم في مُختلِف المجالات".

وتابع: "ناقش الجانبان مضامين التعاون في المواضيع المطروحة على أجندة الأمم المُتحِدة في دورتها الـ77، والدعم المتبادل بين البلدين في المنظمات والمُؤتمرات الدوليَّة والقضايا التي تتعلق بالعضوية والترشيح، بالإضافة إلى مُناقشات تطرقت إلى الوضع الإقتصاديّ والسياسيّ، وتطرقا إلى الاستعدادات الجاريّة لتولي كوبا رئاسة مجموعة الـ77 +الصين، وكذلك رئاسة العراق للمجموعة نفسها عام "2025.

من جهته أكـَّد برونو رودريغيز باريلا، وفقا للبيان، "استعداد بلاده لتعزيز العلاقات مع العراق بمُختلِف المجالات السياسيَّة، والاقتصاديَّة، والثقافيَّة، والتجاريَّة، مُعرباً عن شكر حُكومته لمواقف العراق الداعمة لهم في الأمم المتحدة، لافتاً إلى استعداد بلاده للتعاون مع العراق".

وبين انه "في ختام اللقاء وجَّه وزير الخارجيَّة فؤاد حسين دعوة رسميَّة لوزير خارجيَّة كوبا لزيارة العراق في إطار تعزيز العلاقات بين البلدين".

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