دراسة: الضائقة النفسية قد تؤدي إلى الإصابة بـ“فيروس كورونا طويل الأمد”

2022/09/25 | 10:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وجدت دراسة جديدة، نشرت في مجلة "JAMA Psychiatry"، أن الضائقة النفسية قبل الإصابة بفيروس كورونا مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بـ"فيروس كورونا طويل الأمد".وأشارت الدراسة إلى أن أمور مثل الاكتئاب والقلق والشعور بالوحدة كانت مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بـ "فيروس كورونا طويل الأمد" بنسبة 50٪.

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