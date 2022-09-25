بالوثيقة.. المنافذ تحدد موديلات السيارات التي تعبر منفذ عرعر لنقل المعتمرين براً

2022/09/25 | 10:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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حددت هيئة المنافذ الحدودية، موديلات السيارات التي تعبر منفذ عرعر لنقل المعتمرين براً.

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