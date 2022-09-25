انطلاق عملية امنية في ديالى من محوريين

2022/09/25 | 10:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اكد القيادي في الحشد العشائري محمد القيسي، الاحد، انطلاق عملية امنية في قاطع ناريين شمال شرق ديالى.

وقال القيسي ان” قوات امنية مشتركة انطلقت من محوريين لتنفيذ عملية في قاطع ناريين اقصى شمال شرق ديالى لتمشيط تلال تعرضت لقصف جوي عنيف مساء يوم امس مستهدفة مضافة داعشية”.

واضاف،ان” العملية تاتي من اجل بيان حجم الخسائر البشرية والمادية في صفوف داعش الارهابي خاصة وان الهدف كان احدى قيادات التنظيم ومرافقيه وفق المعلومات الاولية”.

وكانت طائرات القوة الجوية قصفت مضافة داعشية في قاطع ناريين مساء يوم امس بناءا على معلومات استخبارية دقيقة”.

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