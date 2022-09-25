2022/09/25 | 10:51 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: أعلن وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبداللهيان، الاحد، 25 ايلول، 2022،...

ظهرت المقالة طهران تكشف عن تلقيها رسائل من الجانب الأمريكي في نيويورك أولاً على المسلة.

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