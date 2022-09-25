2022/09/25 | 10:53 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ يواجه فريق الزوراء نظيره الديوانية ودياً مساء اليوم الأحد على ملعب الشالجية في بغداد.ويواصل فريق النوارس تدريباته في العاصمة بغداد استعداداً للموسم الجديد بعد نهاية معسكر تركيا.ويغيب عن التدريبات، المدرب أيوب أوديشو بعدما حصل على موافقة الإدارة بمنحه إجازة لأسبوع واحد.وكان من المقرر ان يواجه الزوراء فريق الطلبة يوم الأحد […]

ظهرت المقالة الزوراء يلاعب الديوانية في الشالجية أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزوراء يلاعب الديوانية في الشالجية) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزوراء يلاعب الديوانية في الشالجية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).