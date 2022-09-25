2022/09/25 | 10:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت كوريا الشمالية من جديد صاروخا بالستيا غير محدد في بحر الشرق الأحد على ما قال الجيش الكوري الجنوبي، بعد وصول حاملة طائرات أميركية تعمل بالطاقة النووية إلى المنطقة لإجراء تدريبات وقبل ايام من زيارة نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس … Readmore

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا) نشر أولاً على موقع (ساحات التحرير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ساحات التحرير).