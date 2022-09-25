الديموقراطي الكردستاني ينفي تقديمه موعداً لحسم ملف رئاسة الجمهورية .. كل شئ مرهون بنتائج اللقاء مع الصدر

2022/09/25 | 10:53 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى الحزب الديمقراطي الكردستاني، أنّ تقديم تعهد بموعد محدد لحسم ملف رئاسة الجمهورية بين الحزبين الكرديين، مشددًا أنّ تحقيق تقدم في مسار تشكيل الحكومة الجديدة مرهون بنتائج الاجتماع مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.وقال القيادي في الحزب وفاء محمد: … Readmore

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