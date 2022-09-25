بيت التمويل الكويتي يستحوذ على

2022/09/25 | 10:57 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن بيت التمويل الكويتي (بيتك)، الأحد، استحواذه على أكثر من 97 بالمئة من أسهم البنك اللأهلي المتحد البحريني.

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