مُخالفة نظام الكرة الأساسي !

2022/09/25 | 11:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: أحمد عباس - أمين السرّ الأسبق

لاتحاد كرة القدم

استغربَ البعض عندما دعا الاتحاد

السابق لعقد اجتماع استثنائي للجمعيّة

العموميّة للاتحاد بعد أن أعلن عن نيّته

بتقديم استقالة جماعيّة نتيجة

المفاو

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