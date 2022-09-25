التراخيص.. اعتراف واستئناف

2022/09/25 | 11:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عمـار سـاطع

بِغَض النظر عن قضية ضوابط تراخيص اندية

كرة القدم العراقية والتي شغلت الشارع

الرياضي عموماً والكروي على وجه

التحديد من ايام، وباتت الميزان

الحقيقي في تواجد الفرق من عدمها في

مسابقة ا

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