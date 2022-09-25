حُكم الفلول

2022/09/25 | 11:06 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عبد المنعم الأعسم

لسوء حظ بلادنا انها دخلت في اعقد

و«انحس» مرحلة لتقرير مستقبلها، حيث

ضاع رأس الخيط بين كومة الازمات وتنافر

الارادات وسقوط آخر المراهنات على وجود

حكمة وحكيم يخرجانها من دائرة ال

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