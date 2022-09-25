2022/09/25 | 11:15 - المصدر: قناة السومرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Z7fK-edBbkA

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الصقور والحمائم تقسم الاطار.. وتشرين قد تغير المسار - بالمختزل - حلقة ٤٢) نشر أولاً على موقع (قناة السومرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الصقور والحمائم تقسم الاطار.. وتشرين قد تغير المسار - بالمختزل - حلقة ٤٢) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة السومرية).