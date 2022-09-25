آثار الدمار الذي خلفه القصف التركي في قضاء عقرة بمحافظة دهوك (صور)

2022/09/25 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - دهوكتنشر (بغداد اليوم)، الأحد، صوراً توثق آثار الدمار الذي خلفه القصف التركي في قضاء عقرة بمحافظة دهوك شمال العراق.وقال قائممقام قضاء عقرة وكالة، شعبان برواري، في تصريح تابعته (بغداد اليوم) أن "الضربات الجوية وقعت في الساعة 11:30 من الليلة الماضية مستهدفة قريتي كورتكا وميركةرش التابعتين لناحية دينارتة "لكنها لم تخلف خسائر بشرية".

وعن الضربات التي استهدفت مناطق قضاء العمادية، أكد رمزي سركلي، من أهالي قرية ميرستك، بأن عدة ضربات جوية وقعت بين الساعة 11:00 ليلاً و3:00 فجراً استهدفت سفوح جبل متين.

وأشار رمزي سركلي إلى أن "الطيران التركي يستهدف منذ نحو ثلاثة أشهر القرى الواقعة على سفوح جبل متين، وأن الضربات رغم عدم تسببها في خسائر بشرية، ألقت الرعب في قلوب الأهالي وخاصة الأطفال منهم".

وتفيد معلومات حصل عليها مراسلنا، بأن قصف القرى الواقعى على سفوح جبل متين تسببت في حرائق بغابات المنطقة لم يجر إطفاؤها حتى الآن.

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