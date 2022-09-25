بارزاني في ذكرى الاستفتاء: ومن لا يحب صعود الجبال يعشْ أبد الدهر بين الحفر

2022/09/25 | 11:15 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- اربيل

كتب زعيم الحزب الديمقراطي مسعود بارزاني، اليوم الاحد، تغريدة تتزامن مع يوم الاستفتاء الكردستاني.

وجاء في التغريدة التي نشرها على تويتر وتابعتها (بغداد اليوم)، ابيات من القصيدة المعروفة، "اذا الشعب يوما أراد الحياة"، للشاعر التونسي أبو القاسم الشابي.

يذكر ان الاستفتاء الذي دعا اليه اقليم كردستان للإستقلال، كان يوم الـ 25 من أيلول عام 2017.

التغريدة ادناه:

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