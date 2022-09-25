الاستخبارات العسكرية تلقي القبض على متهم منتحل صفة عسكرية في طوز خورماتو

2022/09/25 | 11:20 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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خلية الإعلام الأمني==============

=============بناءً على معلومات دقيقة لجهاز الأمن الوطني العراقي في طوز خورماتو وبمشاركة استخبارات عمليات طوز خورماتو تم إلقاء القبض على متهم ينتحل صفة ضابط ويقوم بأخذ الاموال من المواطنين بحجة تعينهم في المؤسسات الأمنية في قضاء طوز خورماتو.حيث تم تسليمه اصولياً لجهة الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه.==============٢٥ أيلول ٢٠٢٢

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