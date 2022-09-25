2022/09/25 | 11:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني نشر مسعود بارزاني، اليوم الأحد، تغريدة باللغة العربية بمناسبة الذكرى الخامسة لـ”استفتاء الانفصال”.وذكر بارزاني في تدوينة تابعها /المركز الخبري الوطني/، أبيات للشاعر التونسي أبو القاسم الشابي: “إِذا الشَّعْبُ يوماً أرادَ الحياة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مسعود بارزاني يغرّد بالعربية في الذكرى الخامسة لـ’استفتاء الانفصال’ المركز الخبري الوطني.

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