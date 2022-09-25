2022/09/25 | 11:21 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الاحد ، اعتقال شخص انتحل صفة عسكرية في طوز خورماتو.وقالت الخلية في بيان تلقاه/المركز الخبري الوطني/:إنه ” بناءً على معلومات دقيقة لجهاز الأمن الوطني العراقي في […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال شخص انتحل صفة عسكرية في طوز خورماتو المركز الخبري الوطني.

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