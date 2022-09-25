2022/09/25 | 11:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: OMSo7vVnQ8Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مباشر.. الرئيس #بارزاني يشارك في مراسم افتتاح مهرجان #دهوك الثقافي الخامس) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مباشر.. الرئيس #بارزاني يشارك في مراسم افتتاح مهرجان #دهوك الثقافي الخامس) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).