2022/09/25 | 11:25 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: VYVF6YzdO70

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. إنجازات أدارة زاخو المستقلة) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. إنجازات أدارة زاخو المستقلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).