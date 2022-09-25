2022/09/25 | 11:27 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السومرية نيوز ـ أمنأعلنت خلية الاعلام الامني، اليوم الاحد، القاء القبض على متهم منتحل صفة عسكرية في محافظة صلاح الدين.

وذكرت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "بناءً على معلومات دقيقة لجهاز الأمن الوطني في طوز خورماتو وبمشاركة استخبارات عمليات طوز خورماتو تم إلقاء القبض على متهم ينتحل صفة ضابط ويقوم بأخذ الاموال من المواطنين بحجة تعيينهم في المؤسسات الأمنية في القضاء".

وأضافت: "المنتحل تم تسليمه اصولياً لجهة الطلب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على عسكري "مزيف" يوهم المواطنين بالتعيين في صلاح الدين) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على عسكري "مزيف" يوهم المواطنين بالتعيين في صلاح الدين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).