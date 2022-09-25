الفتيات اللواتي يُبلغن مبكرا قد يعانين من الاكتئاب.. إليك كيف يمكن أن يؤثر النمو المبكر على الصحة العقلية

2022/09/25 | 11:34 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الفتيات اللواتي يبلغن في وقت مبكر قد تحسدهن أقرانهن، لكن الأطباء يقولون إن الشابات اللواتي ينضجن جسديًا بشكل أسرع هن أكثر عرضة للمعاناة من تدني احترام الذات والاكتئاب والعلاقات الجنسية والحصول على درجات أدنى من العلامات

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