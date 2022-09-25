2022/09/25 | 11:55 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير النفط يعلن بدء عمليات ضخ النفط الخام لمصفى كربلاء النفطي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بدء عمليات ضخ النفط لمصفى كربلاء) نشر أولاً على موقع (وكالة النبأ) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بدء عمليات ضخ النفط لمصفى كربلاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة النبأ).