2022/09/25 | 12:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن وزير النفط عن البدء بعمليات ضخ

النفط الخام لمصفى كربلاء النفطي

ايذاناً بالمباشرة بالتشغيل التجريبي

للوحدات الانتاجية لمصفى كربلاء

النفطي.

وقال وزير النفط إحسان عبد الجبار

اسماعيل في بيان صحفي ان

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