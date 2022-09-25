2022/09/25 | 12:08 - المصدر: وكالة نون
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بقلم: غالب الشابندر
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شيعة العالم والسيستانية - الجزء الثاني) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
موقف التشيع السياسي العراقي من
السيستاني [https://non14.net/150971] / السيستانية
لم تكن قادة العملية السياسية الشيعية
موفقة في التجاوب مع ما طرحته المرجعية
السيستانية من افكار وت
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شيعة العالم والسيستانية - الجزء الثاني) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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