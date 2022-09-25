شيعة العالم والسيستانية - الجزء الثاني

2022/09/25 | 12:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: غالب الشابندر

موقف التشيع السياسي العراقي من

السيستاني [https://non14.net/150971] / السيستانية

لم تكن قادة العملية السياسية الشيعية

موفقة في التجاوب مع ما طرحته المرجعية

السيستانية من افكار وت

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