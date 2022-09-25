2022/09/25 | 12:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بقلم: عبد المنعم الأعسم

بيننا ايامٌ معدودات مع ذكرى مرور ثلاث

سنوات على حدَث تشرين الذي ضرب (ويضرب

الآن) معادلات السياسة في بلادنا واحلام

مهندسيها وحثالاتها، على حد سواء،

واستقر الامر عند برميل بارود

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تشرين يداهمهم الآن.. وهم في ملابس الفضيحة) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تشرين يداهمهم الآن.. وهم في ملابس الفضيحة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).