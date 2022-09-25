2022/09/25 | 12:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، نجاح الخطة الامنية الخاصة بذكرى وفاة الرسول الاعظم.وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة تلقاه /المركز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الغانمي والشمري يعلنان نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى وفاة الرسول(ص) المركز الخبري الوطني.

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