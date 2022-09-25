2022/09/25 | 12:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعلن وزير النفط احسان عبد الجبار، اليوم الاحد، عن البدء بعمليات ضخ النفط الخام لمصفى كربلاء النفطي ايذاناً بالمباشرة بالتشغيل التجريبي للوحدات الانتاجية لمصفى كربلاء النفطي . وقال الوزير النفط ان “الطاقة التكريرية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بدء عمليات ضخ النفط الخام لمصفى كربلاء النفطي المركز الخبري الوطني.

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