2022/09/25 | 12:20 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خشان: تطبيق أحكام الدستور كفيل بوضع حد لتجاوزات المحافظين وإقالة أغلبهم هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2022/09/25 | 12:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خشان: تطبيق أحكام الدستور كفيل بوضع حد لتجاوزات المحافظين وإقالة أغلبهم) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خشان: تطبيق أحكام الدستور كفيل بوضع حد لتجاوزات المحافظين وإقالة أغلبهم) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).