شمول الشرطة الاتحادية بنظام البديل اعتبارا من هذا الموعد - عاجل

2022/09/25 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

بأمر معالي وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي وبجهود ومتابعة السيد قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق صالح ناصر العامري تم شمول الفرقة الرابعة شرطة اتحادية وتشكيلاتها بنظام اجازات البديل اعتبارا من ٢٣ أيلول الجاري .

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