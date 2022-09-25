قرار من الداخلية بشأن استمارات ترقية المنتسبين لجدول كانون الثاني

2022/09/25 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

تنويهضمن جهوده الكبيرة واهتمامه الشخصي بمنسوبي الوزارة ونيل حقوقهم ، وجه السيد الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية الاستاذ حسين العوادي بتمديد السقف الزمني لاستلام استمارات الترقية للمنتسبين ومستحقي الترقية لجدول كانون الثاني لسنه ٢٠٢٣ لغاية ٢٠٢٢/١٠/٥ .

يتبع ...

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