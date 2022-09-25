الغانمي والشمري يعلنان نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى وفاة الرسول الأكرم

2022/09/25 | 12:22 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن وزير الداخلية عثمان الغانمي، ونائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول ركن عبد الأمير الشمري، اليوم الأحد، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى وفاة الرسول الاكرم.وذكر بيان لقيادة العمليات المشتركة تلقته (بغداد اليوم)، أن "الغانمي والشمري، أعلنا نجاح الخطة الأمنية الخاصة بذكرى وفاة الرسول الأعظم محمد (صل الله عليه واله وسلم)". من جهته، أكد نائب قائد العمليات المشتركة، أن "القوات الأمنية أمنت الزوار"، مبيناً أن "الجهد الاستخباراتي ممتاز ولا يوجد اي خرق أمني".

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