زيلينسكي ينصح الجنود الروس الى الاستسلام .. بوتين يرسلكم الى الموت

2022/09/25 | 12:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، مباشرة إلى المواطنين الروس قائلا لهم إن رئيسهم فلاديمير بوتن يرسل عن علم “مواطنيه إلى الموت”.وقال زيلينسكي بالروسية إن “الحكم الروسي يدرك تماما أنه يرسل مواطنيه إلى الموت”.وأضاف مخاطبا الجنود الروس بعد بضع … Readmore

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