الحكمة يكشف عن إنضاج ورقـة وطنية تتضمن عددا من المحاور منها السياسي والتشريعي والحكومي والتنفيذي والقانوني

2022/09/25 | 12:42 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف تيار الحكمة، الاحد، عن “ورقة وطنية” يجري العمل عليها للتفاهم بين القوى السياسية، فيما أشار إلى أنه ما يزال متمسكاً بعدم المشاركة في الحكومة المقبلة.وقال عضو المكتب الـسـيـاسـي لـتـيـار الـحـكـمـة محمد الحسيني في تصريح للصحيفة الرسمية إن “التفاهمات … Readmore

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