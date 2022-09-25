بحجم هرم الجيزة في مصر.. شاهد كيف تحاول ناسا تدمير نيزك لإنقاذ البشرية

2022/09/25 | 12:44 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- على غرار أفلام هوليوود التي كانت تصور إنقاذ العالم من أجسام فضائية ، تحاول وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا"، القيام بإنجاز لم تشهد البشرية مثيلاً له من قبل، وهو صدم مركبة فضائية تدعى "دارت" عمدا بكويكب اطلق عليه اسم "ديمورفوس" لتحويل مساره، في اختبار لقدرة الوكالة على منع مثل هذه الأجسام الكونية من تدمير الحياة على الأرض في المستقبل.ولا داعي للهلع فالكويكب "ديمورفوس" لا يشكل أي تهديد لكوكبنا.

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