المكون التركماني يرفض إقحام كركوك في مفاوضات تشكيل الحكومة

2022/09/25 | 12:47 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: أبدى ممثلو المكون التركماني، الاحد، 25 أيلول، 2022، رفضهم إقحام قضية...

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