في بغداد يدكون احد المنازل والشرطة تنتظر على بعد امتار

2022/09/25 | 12:47 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 25 سبتمبر، 2022 بغداد/المسلة: جهل+سلاح+غياب القانون+تخلف=فوضى ..في بغداد يدكون احد المنازل والشرطة واكفين على بعد...

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