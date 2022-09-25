إلقاء زجاجة مولوتوف على السفارة الإيرانية في اليونان

2022/09/25 | 12:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- امرأة تقص شعرها تضامناً مع مهسا أميني أمام مبنى السفارة الإيرانية في بروكسل في 23 أيلول/سبتمبر 2022 © ا ف ب كنزو تريبويار اثينا (أ ف ب) – أُلقيت زجاجة مولوتوف ليل السبت الأحد على السفارة الإيرانية في أثينا دون أن تتسبب بأضرار، وفق ما أفادت وكالة الأنباء اليونانية الأحد.ونقلت الوكالة عن الشرطة اليونانية […]

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