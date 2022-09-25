تحديات الشباب.. أوتار التغيير العراقية

2022/09/25 | 12:56 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السنطور آلة شرقية تداعب خيال سامعها، أما بالنسبة لفتاة تعزف عليها فهي تشكل اداة للتغيير.وكثير من شباب العراق اليوم يجدون في الفن على اختلاف أشكاله، مساحة للتعبير عن التعقيدات في وطنهم.

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