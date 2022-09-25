2022/09/25 | 12:59 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حدد اتحاد كأس الخليج العربي، الخامس والعشرين من شهر تشرين الاول المقبل، موعداً لإقامة قرعة كأس الخليج في محافظة البصرة.

وذكر اتحاد الكرة في بيان أن “اتحاد كأس الخليج العربيّ لكرةِ القدم، قرر إقامةَ قرعة خليجي 25 بتأريخ 25 / 10 / 2022 في البصرة”.

ومن المؤمل أن تشهد مراسيم القرعة حضور ممثلي الاتحادات الخليجية في المحافظة.

ويتواجد وفد الاتحاد الخليجي لكرة القدم في محافظة البصرة لأمور تنظيمية فضلاً عن الاطلاع على سير العمل في ملعب الميناء الدولي.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (25 تشرين الاول موعداً لقرعة كأس الخليج في البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (25 تشرين الاول موعداً لقرعة كأس الخليج في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).