بالوثيقة.. صدور امر قبض بحق رئيس ديوان الوقف السني السابق وعدد من الموظفين

2022/09/25 | 13:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداداصدرت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الأحد، امر قبض بحق رئيس ديوان الوقف السني السابق سعد كمبش وعدد من الموظفين.

وحصلت (بغداد اليوم)، على وثيقة صادرة عن الهيئة جاء فيها ما ورد في ادناه:

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