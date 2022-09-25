تحديد موعد قرعة خليجي ٢٥ في البصرة

2022/09/25 | 13:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

اعلن الاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الاحد، عن تحديد موعد اجراء قرعة بطولة كأس الخليج في البصرة.

وذكر بيان للاتحاد تلقته (بغداد اليوم)، أنه "قررَ اتحادُ كأس الخليج العربيّ لكرةِ القدم إقامةَ قرعة خليجي ٢٥ بتأريخ (٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٢) في البصرة".

ويوم امس وصل وفد برئاسة رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني،، إلى مدينة البصرة العراقية، في زيارة تستمر 3 أيام سيتفقد خلالها الأعمال الجارية من أجل استضافة بطولة "خليجي 25".

ومن المقرر أن يتابع الوفد آخر الأعمال الجارية في استاد "الميناء" الدولي، وسيزور أيضاً المدينة الرياضية وملحقاتها.

وتأتي الزيارة بعد أكثر من شهر على تأكيد الاتحاد العراقي لكرة القدم أن مدينة البصرة ستستضيف بطولة كأس الخليج في نسختها الـ25، والتي ستقام بين الـ6 والـ19 من يناير 2023.

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