شمول الشرطة الاتحادية بنظام البديل اعتبارا من هذا الموعد

2022/09/25 | 13:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، شمول الشرطة الاتحداية بنظام اجازات البديل اعتبارا من الـ 23 من أيلول الجاري.

وقال بيان الوزارة وتلقته (بغداد اليوم)، إنه "بأمر معالي وزير الداخلية السيد عثمان الغانمي وبجهود ومتابعة السيد قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق صالح ناصر العامري تم شمول الفرقة الرابعة شرطة اتحادية وتشكيلاتها بنظام اجازات البديل اعتبارا من 23 أيلول الجاري".

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