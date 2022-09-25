اكتشاف علاج جديد لمرضى السرطان

2022/09/25 | 13:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في بارقة أمل جديدة لعلاج مرضى السرطان،

كشف علماء بريطانيون أن نوعاً جديداً من

العلاج باستخدام فيروس يصيب الخلايا

الضارة ويدمرها، أظهر نتائج واعدة في

التجارب المبكرة.

فقد أوضح العلماء أن العلاج بهذا

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