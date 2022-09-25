شمول فرقة جديدة من الشرطة الاتحادية بنظام البديل

2022/09/25 | 13:12 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز ـ امنأعلنت قيادة قوات الشرطة الاتحادية، اليوم الاحد، شمول الفرقة الرابعة فيها بنظام اجازات البديل.

وذكرت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن " وزير الداخلية عثمان الغانمي أمر بشمول الفرقة الرابعة من الشرطة الاتحادية وتشكيلاتها بنظام اجازات البديل".وأضافت، ان "النظام البديل سيطبق اعتبارا من ٢٣ أيلول الجاري".

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