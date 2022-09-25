الداخلية تصدر قراراً جديداً بشأن ترقية المنتسبين

2022/09/25 | 13:12 - المصدر: السومرية نيوز

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السومرية نيوز – بغدادأصدرت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، قراراً جديداً بشأن ترقية المنتسبين.

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، انه "الوكيل الاقدم لوزارة الداخلية حسين العوادي وجه بتمديد السقف الزمني لاستلام استمارات الترقية للمنتسبين ومستحقي الترقية لجدول كانون الثاني لسنه ٢٠٢٣ لغاية ٢٠٢٢/١٠/٥".

وفي وقت سابق، قررت وزارة الدفاع، إعادة العمل بنظام البديل لكل من مقر قيادة عمليات الجزيرة ولواء مغاوير القيادة وقيادة فرقة المشاة السابعة وتشكيلاتها.

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