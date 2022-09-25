2022/09/25 | 13:16 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة..



صدور امر قبض بحق رئيس ديوان الوقف السني السابق المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. صدور امر قبض بحق رئيس ديوان الوقف السني السابق) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. صدور امر قبض بحق رئيس ديوان الوقف السني السابق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).